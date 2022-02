Cinque generazioni riunite in pizzeria per festeggiare i 100 anni di Nonno Daniele

Ieri è stato un grande giorno di festa per la famiglia Sulis che si è riunita per celebrare i 100 anni di Nonno Daniele. Sulis ha festeggiato il secolo di vita nel locale di uno dei nipoti, una pizzeria in via Empedocle Restivo, insieme a cinque generazioni della sua famiglia: oltre i quattro figli, c’erano infatti i sette nipoti, i nove pronipoti e la trisnipotina.

Arrivato in giovane età dalla Sardegna, Sulis - che vive a Passo di Rigano - è stato un artigiano ebanista divenuto poi impiegato statale fino al pensionamento. Persona dal temperamento gioviale e dalla battuta sempre pronta, ha nella lettura - in particolare quella delle opere dialettali siciliani - una passione che non ha mai smesso di coltivare negli anni.

I familiari nel parlare di lui sottolineano l’enorme vitalità mostrata anche nei momenti più difficili della sua vita e la voglia di essere sempre presente e vicino al suo grande parentado. In merito a quale sia il segreto per vivere bene e a lungo, nonno Daniele non ha nessun dubbio: “Mangiare bene e un buon bicchiere di vino che non deve mancare mai”. Cose che ovviamente non sono mancate nel giorno in cui ha tagliato il traguardo del secolo di vita.