"Canta contro i pentiti di mafia", annullato concerto di Daniele De Martino in provincia di Roma

Esattamente un mese dopo l'annullamento del concerto di Niko Pandetta a San Cesareo, la storia dei cantanti neomelodici stoppati prima di salire sul palco si ripete nella vicina Artena (Roma). Questa volta ad essere annullato è stato il concerto del palermitano Daniele De Martino che si sarebbe dovuto esibire venerdì 15 luglio al Colubro, la frazione del comune lepino diventata famosa in tutta Italia in quanto qui vi abitano e sono cresciuti con i loro familiari i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, che qualche giorno fa sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte.

De Martino si sarebbe dovuto esibire in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Il “no” all’esibizione del cantante è arrivato dal commissario prefettizio Antonio Orecchio con apposito atto (ordinanza n.44 del 12/07/22) che cita l'avviso orale emesso nei confronti di De Martino nel giugno 2021 dal questore di Palermo.

L'artista, oltre 600 mila follower su Facebook e più di 155 mila brani scaricati su Spotify, era già finito nel mirino del questore di Palermo per alcuni selfie con persone vicine a Cosa nostra e per i testi di alcune sue canzoni "contro i pentiti".

Ha firmato un brano musicale contro i pentiti di mafia e pubblicato diversi selfie in compagnia di membri di famiglie mafiose. Inoltre nel 2021 ha diffuso, attraverso i suoi profili social, seguiti da molti fan, svariati messaggi che istigano alla violenza, esaltano azioni criminali e attaccano l'operato di chi lotta contro Cosa nostra.

Per tutti questi motivi il questore di Palermo nel giugno del 2021 a seguito di attività svolta dalla Divisione anticrimine, emise nei confronti del noto cantante neomelodico la misura di prevenzione dell’avviso orale. "I messaggi - spiegarono dalla questura - appaiono in grado di influenzare le coscienze di numerose persone. Pertanto il questore ha invitato formalmente il cantante a modificare il proprio comportamento sociale nel rispetto della legge a tutela della sicurezza pubblica".

Fonte: FrosinoneToday