Dalla Sicilia a Milano per intraprendere un percorso di cura: la storia di una migrante sanitaria e della sua famiglia

Era il 23 ottobre del 2022 quando Alfonsa accompagna per la prima volta la sorella all’ospedale San Raffaele di Milano. Entrambe provengono da Agrigento e si sono recate nel capoluogo meneghino per quello che all’apparenza era un semplice accertamento: capire la causa di elevati livelli di creatinina nel sangue. Durante la visita, però, la sorella di Alfonsa è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso e il rientro ad Agrigento è diventato impossibile. Questo è l’inizio di una delle tante storie di migranti sanitari, le persone costrette a lasciare la propria casa, la propria famiglia e i propri affetti per andare in un’altra città, spesso distante centinaia di chilometri, allo scopo di intraprendere un percorso di cura. - ogni anno sono circa 750mila in tutta Italia, in base ai dati emersi dalla ricerca “Curarsi lontano - Uno sguardo sulla migrazione sanitaria. Dati e prospettive”, commissionata da A Casa Lontani Da Casa a Doxa Pharma, tra le principali aziende che si occupano di ricerche di mercato per il settore farmaceutico e salute, e presentata ufficialmente a Milano lo scorso 31 ottobre. La Sicilia è una delle regioni che conta il maggior numero di migranti sanitari, come conferma anche l’esperienza di A Casa Lontani Da Casa, rete nazionale di alloggi e servizi solidali che offre un aiuto concreto a chi si trova in trasferta sanitaria, permettendo a malati e accompagnatori di soggiornare in case di accoglienza, gratis o a prezzi calmierati, durante i periodi in cui occorre sottoporsi a cure mediche. Un servizio al quale si aggiunge anche il supporto psicologico, indispensabile per chi vive in prima persona il fenomeno della migrazione sanitaria. Un fenomeno che coinvolge in prima persona i malati, ma anche i loro familiari. Per questo la Rete si impegna a offrire una casa non solo a chi deve curarsi, ma anche agli accompagnatori, perché in un momento così delicato è importante avere accanto una persona cara. Alfonsa è proprio una di queste persone: la diagnosi di linfoma che viene fatta alla sorella la coglie di sorpresa, all’improvviso si trova a dover cercare un alloggio per entrambe, che non sia troppo lontano dall’ospedale ma che sia al tempo stesso accessibile economicamente.

Dopo aver escluso il trasferimento a Palermo, per garantire alla sorella – che nel frattempo aveva intrapreso un ciclo di chemioterapia – la continuità delle cure, e a seguito di una breve esperienza di soggiorno presso un istituto di suore, che tuttavia era troppo distante dal polo sanitario di riferimento, finalmente Alfonsa entra in contatto con A Casa Lontani Da Casa e trova ospitalità presso il signor Alberto, che gestisce una delle case accoglienza della Rete e che nel corso del tempo diventa una figura fondamentale per le due donne: “La casa di accoglienza e i volontari sono stati fondamentali nel nostro percorso, offrendoci un ancoraggio e un sostegno costante. Siamo profondamente grate per la gentilezza e l’aiuto ricevuto in questo viaggio difficile, con un ringraziamento speciale al signor Alberto e a tutti coloro che hanno condiviso con noi la loro generosità e sostegno”, afferma Alfonsa. La loro storia ha avuto un lieto fine: “La comunità locale, compresi i negozianti e i volontari, si è dimostrata straordinariamente accogliente e disponibile, offrendo aiuto e conforto nei momenti di bisogno. Mia sorella, dopo aver completato il trattamento, ha ricevuto notizie positive riguardo alla sua condizione, è stata ammessa a un programma di cure speciali”. Tuttavia, sono tanti i siciliani che si trovano in trasferta sanitaria e che non sono a conoscenza dell’esistenza di realtà come A Casa Lontani Da Casa, che possono concretamente aiutarli a superare le difficoltà legate alla trasferta sanitaria. Secondo l’osservatorio della Rete, dal 2021 a oggi i migranti sanitari siciliani che sono stati ospitati nelle case di accoglienza rappresentano il 19,89%, mentre per il solo 2024 la percentuale è del 20,22%: cifre importanti, che devono indurre a riflettere non solo sul tema della migrazione sanitaria, ma anche sulle misure da mettere in atto per aumentare la consapevolezza riguardo al fenomeno, con l’obiettivo di aiutare tante altre persone ad affrontare le cure mediche sentendosi accolte, ascoltate e protette. “Non vogliamo creare una contrapposizione tra Nord e Sud” – afferma Guido Arrigoni, Presidente di A Casa Lontani Da Casa – “Il nostro obiettivo, in quanto Rete Solidale impegnata in prima linea per aiutare i migranti sanitari, consiste nell’accrescere la consapevolezza riguardo a questo fenomeno, vissuto da molti ma conosciuto da pochi, soprattutto nelle Regioni che registrano i numeri più elevati di trasferte sanitarie.”