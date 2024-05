Gli angeli custodi dei pazienti, premiati 13 infermieri che operano tra Palermo e la provincia

Benedetta a 27 anni ha scoperto di avere un tumore che le ha stravolto la vita. Tutto sembrava crollare ma a darle conforto c’è sempre stata Giusy Fatta, infermiera dell’Arnas Civico, che anche nei momenti peggiori l’ha esortata a non mollare. Quando al primo controllo, dopo sette cicli di chemio, il peggio è stato scongiurato, Giusy ha detto alla ragazza: “Hai visto? Te l’avevo detto che sarebbe andato tutto bene”. Salvatore Muriello, infermiere dell’ospedale Giglio di Cefalù, è stato per intere notti accanto a Giuseppe, 19enne ricoverato per più di un anno nella struttura riabilitativa dell’ospedale in seguito a un grave incidente. Ogni volta che il ragazzo era avvilito e triste, Salvatore gli parlava di calcio, soprattutto della loro comune squadra del cuore alle prese con la lotta per lo scudetto. Quando Giuseppe è uscito dall’ospedale, il primo pensiero è stato per Salvatore, “perché lui è stato il mio angelo custode”.

Daisy Award, chi sono i 13 infermieri premiati

Giusy Fatta e Salvatore Muriello sono due degli infermieri vincitori dei Daisy Award, il riconoscimento internazionale che premia gli infermieri straordinari assegnato con una cerimonia al teatro Politeama. Sono state 330 le candidature presentate, da cui sono stati selezionati 93 finalisti e 13 vincitori. I riconoscimenti sono stati assegnati a professionisti in servizio nei nosocomi e nelle strutture assistenziali di Palermo e provincia: Claudia Ciani, (Policlinico “P. Giaccone)”, Stefano Bilà, (Ospedale dei bambini “Di Cristina”), Giorgio Matranga (Ismett), Loredana Bernardino (Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello), Giusy Fragale (La Maddalena), Angela Di Marco, (Ospedale Buccheri La Ferla), Concetta Sclafani (Ospedale Termini Imerese), Andrea Renda (Asp 6 Dipartimento Salute Mentale), Manuela Cassarà (Adi Medicasa), Alessandro Di Martino (Samot Onlus), Gaetano Lo Coco (Adi Osa).

Cosa è il Daisy Award

Il Daisy Award è nato da un’idea della famiglia di J. Patrick Barnes, un ragazzo nordamericano morto nel 1999 a causa delle complicazioni derivanti dalla malattia autoimmune Pti. L’assistenza e la compassione mostrate dal personale infermieristico a Pat e alla sua famiglia durante il ricovero e anche dopo la morte del figlio, hanno fatto sì che la famiglia sentisse il bisogno di trovare un modo speciale per ringraziarli. Sino a qualche anno fa, il riconoscimento era relativo soltanto al personale dell’Ismett di Palermo, dove era presente dal 2019. Grazie all’iniziativa del presidente dell’Ordine degli infermieri di Palermo e con il supporto del comitato Daisy Ismett nell’organizzazione, da questa edizione il premio, come ha sottolineato il presidente Opi Palermo, Antonino Amato, "è esteso a tutti i nostri colleghi che ogni giorno operano in tutte le strutture sanitarie, ospedaliere e assistenziali in città e in provincia".

“La sanità non funziona senza gli infermieri - ha aggiunto Amato - professionisti di alto livello clinico e organizzativo, che, come dimostrano le storie al centro di questa iniziativa, stringono un patto col cittadino. Il nostro primo scopo è infatti il rapporto con i pazienti. Con il Daisy Award, vogliamo celebrare i successi di questi straordinari professionisti e mostrare loro quanto apprezziamo il loro instancabile impegno per la nostra salute e benessere. Siamo infermieri e orgogliosi di esserlo”.