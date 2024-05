Daisy Award 2024, premiato l'infermiere della Samot Alessandro Di Martino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alessandro Di Martino è l’infermiere della Samot che ieri pomeriggio ha ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale Daisy Award. Assieme a lui, sono stati nominati altri tre infermieri dell’ente leader nelle cure palliative. Si tratta di Claudia Giammanco, Marco Longo e Cristian Bonomo.

“Siamo orgogliosi - commenta il dirigente infermieristico della Samot, Giuseppe Intravaia - perché sono momenti di gratificazione per tutti noi che ci spingono a fare sempre meglio. La qualità dell’assistenza domiciliare della Samot è frutto di professionalità e umanità”.

Il Daisy Award nasce in America nel 2000 e premia le infermiere e gli infermieri impegnati nel quotidiano a favore dei cittadini e della salute. Nasce per ringraziare chi si impegna quotidianamente nell’offrire a tutti i pazienti un’assistenza professionale senza trascurare l’aspetto umano. Per la seconda edizione a Palermo, la cerimonia organizzata da Opi (Ordini delle professioni infermieristiche), si è tenuta ieri pomeriggio al Politeama.