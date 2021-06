Nominati i due nuovi vice presidenti di Confcommercio Palermo: sono Alessandro Dagnino e Fabio Gioia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alessandro Dagnino e Fabio Gioia sono i due nuovi vice presidenti di Confcommercio Palermo. La nomina è stata approvata all’unanimità dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Patrizia Di Dio. “Ho ringraziato i due colleghi di giunta - spiega Di Dio - per l’entusiasmo con cui hanno accettato di mettersi al servizio della nostra Federazione e di assumersi un supplemento di responsabilità e di impegno in un momento delicato per la città”.

Alessandro Dagnino, avvocato tributarista e docente di diritto tributario nell’Università dell’Aquila, è presidente di Confcommercio professioni Palermo, coordinatore del Centro studi e componente del Consiglio nazionale di Confcommercio professioni. Per lui è il secondo mandato da vicepresidente di Confcommercio Palermo. “Ringrazio la presidente Patrizia Di Dio e tutti i componenti della Giunta per la rinnovata fiducia - dice Dagnino -. Svolgerò il mio ruolo con spirito di servizio e di collaborazione, con l’obiettivo di contribuire affinché il nostro territorio favorisca la crescita delle imprese, unico vero motore di sviluppo sociale”.

Fabio Gioia, da sempre legato al mondo dello sport, è componente del Consiglio nazionale dell’A.S.C. Confcommercio (ente di promozione sportiva) di cui, da 10 anni, è presidente del comitato regionale. Da cinque anni è componente della giunta di Confcommercio Palermo. “Il nostro nuovo quinquennio di lavoro coincide con un momento importante per la città - commenta Gioia - e il ruolo di Confcommercio continuerà ad essere incisivo in termini di proposizione e progettualità, auspicando anche una maggiore disponibilità al dialogo da parte delle Istituzioni. La nostra è una squadra unita e sarà un onore poterla rappresentare con un supplemento di responsabilità”.