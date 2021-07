Cutrò (Idv): "No alla vendita di gadget della mafia, pieno sostegno all’iniziativa del sindaco di Cinisi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non posso che esprimere il mio sincero plauso per la lodevole iniziativa del sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo che da oggi vieta con una ordinanza la vendita di oggetti che richiamino in termini positivi, in qualunque modo e forma, la mafia e la criminalità organizzata” Così Ignazio Cutrò testimone di Giustizia e membro di IdV. “Il Parlamento ed il Governo prendano da esempio questa ordinanza per vietare in tutta Italia la vendita di tali oggetti. Le istituzioni tutte ed i cittadini- conclude Cutrò- siano piuttosto invitati a guardare altri modelli di vita universalmente riconosciuti dalla società come meritevoli di essere conosciuti ed apprezzati perché capaci di far risaltare il meglio di ciascuno di noi. Diciamo una volta per tutte basta con prodotti e gadget che richiamando simboli di mafia diffondono la cultura dell’illegalità. Le mafie come brand del Paese sono una grave offesa alle famiglie delle vittime di mafie, ai magistrati, alle forze dell’ordine, ai giornalisti, alle associazioni che giornalmente sono impegnate a contrastare. È questa l'Italia dei Valori che sogniamo e questa l'Italia che costruiremo grazie al sostegno dei cittadini.”