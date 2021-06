Furto nei locali del Cus, rubati attrezzi della palestra

Raid nell'impianto sportivo di via Altofonte. Il responsabile della struttura ha presentato denuncia ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza

Un furto è stato messo a segno nella notte nell'impianto sportivo gestito dal Cus, in via Altofonte. I ladri sono entrati nella palestra e hanno portato via diversi attrezzi. Il responsabile della struttura ha presentato denuncia ai carabinieri. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.