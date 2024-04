Cus Palermo, Giovanni Randisi rieletto presidente: "Siamo un'eccellenza per lo sport"

Giovanni Randisi è stato rieletto presidente del Cus Palermo. L’ufficialità è arrivata al termine dell’assemblea ordinaria elettiva, tenutasi al Centro universitario sportivo. Dopo i traguardi raggiunti nel periodo 2019-2023, Randisi guiderà la polisportiva palermitana anche nel triennio 2024-2026.

Il presidente del Cus Palermo ha presentato la propria candidatura e al contempo ha tratto un bilancio del periodo storico vissuto negli ultimi quattro anni, caratterizzato da molte conquiste tecniche, gestionali e strutturali, anche durante i difficili mesi del Covid. "Anni delicati - si legge in una nota del Cus - ma dai quali la polisportiva cussina fondata nel 1947 è uscita rafforzata sotto tutti i punti di vista, grazie ad una gestione oculata. Questa riconferma prova la bontà del lavoro svolto e dà impulso ai progetti per il prossimo futuro. Basti pensare, per dare un semplice ma indicativo numero, che nel 2023 è stato raggiunto il record di iscritti Cus Palermo, che ha superato quota 7.400".

Il tutto in costante sinergia con l’Università, una delle chiavi decisive in questo nuovo capitolo della storia della Polisportiva di Via Altofonte. "Il Cus Palermo rappresenta un’eccellenza per lo sport e la gestione impiantistica del territorio - ha dichiarato Giovanni Randisi durante l’assemblea - e questo deve essere motivo d’orgoglio per tutti noi. Non sono stati anni facili, ricordiamo il delicato periodo di chiusura del Covid, ma tutti insieme siamo riusciti ad andare avanti, con nuovi progetti e tanta forza di volontà. In più di un’occasione siamo stati coinvolti dalle istituzioni per la gestione dell’impiantistica sportiva, atleti importanti di livello nazionale scelgono il Cus per la propria preparazione e sono molteplici i progetti di promozione dello sport condotti al fianco delle scuole e dell’Unione europea. Oltre a un consolidamento del bilancio e di ottimizzazione dei costi. Tutti tasselli di un mosaico più ampio. L’obiettivo per il prossimo triennio è quello di dare continuità al lavoro svolto, puntando a migliorare ancora, sempre con lo spirito e i valori che ci uniscono sotto i colori giallorossoneri".

Durante la relazione esposta dal rieletto presidente Cus Palermo, sono stati approfonditi anche i temi legati al già citato ampliamento della gestione impiantistica. Rispetto alle elezioni del 2019, infatti, al centro sportivo di via Altofonte e alla storica prima sede del San Saverio, si sono aggiunti la sede della sezione Canottaggio nel nuovo Marina Yachting, il campo sportivo “Don Pino Puglisi” e il “PalaCanino” di Altofonte.

È rimasto invariato il numero degli 8 componenti del consiglio direttivo. Riconfermati Lucia Pollina, Gaspare Polizzi, Antonino Catalano, a cui si aggiungono Pietro Adragna, Gerlando Santamaria, Simona La Mantia (14 volte campionessa italiana nel salto triplo tra indoor ed outdoor, Oro europeo indoor a Parigi nel 2011 con la maglia azzurra e bandiera del Cus Palermo), Paolo Aprile, Marco Petrucci. Eletti anche il presidente e i due componenti del Collegio dei revisori, che sono rispettivamente: Diego Di Mariano, Alessio D’Oca e Guendalina Venutelli.