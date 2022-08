Rinnovata intesa con la Regione, cure integrative per gli infortunati sul lavoro a carico dell'Inail

Rinnovato il protocollo che rende possibile in Sicilia l’erogazione di cure riabilitative integrative agli infortunati sul lavoro, con oneri a carico dell’Inail, anche in strutture pubbliche e private accreditate con il servizio sanitario regionale. L’accordo è stato sottoscritto grazie alla manifestazione di interesse firmata il 26 luglio dall’assessore regionale della Salute Ruggero Razza.

Il protocollo conferma un servizio già offerto ai cittadini e consolida la collaborazione tra Inail e Regione siciliana, già avviata con la sottoscrizione di un precedente protocollo sull'offerta di prestazioni sanitarie integrative. Le strutture pubbliche, o private accreditate, con le quali Inail potrà chiudere accordi per l’erogazione delle cure necessarie saranno scelte da un elenco online, in continuo aggiornamento, consultabile sul sito dell'assessorato regionale della Salute.

Attualmente, sono 53 le strutture sanitarie accreditate con le quali l'Istituto eroga già prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati sul lavoro per reinserirli, nel più breve tempo possibile, nel tessuto sociale e nel mondo lavorativo.

L’intesa attua l’accordo-quadro tra lo Stato e le Regioni del 2 febbraio 2012 e quanto previsto dal testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) garantendo il diritto al recupero psicofisico senza gravare economicamente sulle imprese. Le cure integrative a carico dell’Istituto assicurativo, come ad esempio la tecarterapia, sono quelle che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza gratuita del servizio sanitario regionale.

Attraverso il protocollo d’intesa appena rinnovato, e le relative convenzioni attuative, potranno essere avviati progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo. Inoltre potranno essere definiti specifici percorsi di reinserimento sociale e lavorativo anche attraverso la promozione della pratica sportiva a livello sia agonistico che amatoriale per le persone con disabilità. Uno spazio importante sarà riservato anche allo sviluppo di iniziative di comunicazione mirate sulle tematiche della disabilità.

Per Carlo Biasco, direttore regionale Inail Sicilia "con il rinnovo di questo protocollo confermiamo l'impegno dell'istituto a beneficio dei nostri assistiti. La rete delle strutture convenzionate garantisce una sinergia con i presidi dell'istituto, di recente rafforzati a seguito dell'apertura nell’Isola del punto di assistenza del centro protesi di Vigorso di Budrio".