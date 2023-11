"Cure palliative pediatriche: un diritto da garantire", al Massimo un convegno della Samot

Cure palliative pediatriche: è giunto il momento di garantire anche ai minori affetti da gravi patologie il diritto di essere assistiti da una specifica rete. A oggi è solo il 15% dei bambini in tutta Italia a beneficiarne. La Samot, assieme al Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo, porta il tema all’attenzione pubblica attraverso un convegno che si terrà sabato 11 novembre presso la sala Onu del Teatro Massimo dal titolo “Cure palliative pediatriche: un diritto da garantire”. Una data non casuale: si celebra infatti la Giornata nazionale delle cure palliative. L’appuntamento con i massimi esperti nazionali del settore, convocati a illustrare valenza, criticità e necessità delle cure palliative pediatriche, sarà alle ore 9. A moderare l’incontro, il vice direttore nazionale Tgr Rai, Roberto Gueli.

La Samot dal 1987 a oggi ha assistito a casa oltre 70 mila malati fragili affetti da gravi patologie. In oltre 35 anni di servizio attivo sul territorio ha visto l’evolversi, anche sul piano culturale da essa stessa promosso, delle cure palliative. Cure oggi non solo necessarie a garantire una qualità della vita dignitosa a chi è affetto da una patologia tumorale, ma anche a chi soffre di una malattia cronico-degenerativa.

Il programma del convegno

E purtroppo ci sono anche bambini e adolescenti che possono essere colpiti da una malattia inguaribile subendo una serie di problematiche cliniche, psicologiche e relazionali che trovano nelle cure palliative pediatriche la soluzione concreta. La Samot da anni risponde a questa necessità con equipe specializzate a servizio di tanti bambini nel territorio regionale. E dalla sua esperienza emerge una grave lacuna nello sviluppo e nella messa in atto di una rete di cure palliative pediatriche. L’obiettivo del convegno voluto dalla Samot mira quindi ad aprire un dibattito sulla carenza di una rete in tutta Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, sensibilizzando al contempo le istituzioni affinché venga consolidata.

L’evento è aperto alla cittadinanza previa registrazione al seguente link: https://forms.gle/Q5pbNhjTYMAatf1s9