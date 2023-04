Cure palliative, a Palermo esperti da tutto il mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo per tre giorni capitale delle cure palliative con un congresso internazionale a cui parteciperanno esperti provenienti da tutto il mondo. Torna in presenza dopo l’emergenza sanitaria il meeting annuale organizzato da Sebastiano Mercadante, primario del reparto di terapia del dolore del Dipartimento oncologico “La Maddalena” di Palermo. L’evento, che quest’anno porta il titolo di “It's only palliative care, but i like it"”, si svolgerà dal 20 al 22 aprile, nelle sale dell’Nh Hotel di Palermo. Arriveranno specialisti dai centri più importanti del mondo, all’avanguardia per la cure palliative e la terapia del dolore.

Da Houston, in Texas, dove si trova l’MD Anderson Cancer Center, a Chigago; da Lione in Francia, a Madrid in Spagna; fino a Vienna in Austria e Maastricht. I riflettori saranno puntati sulle cure di supporto ai pazienti oncologici in tutte le fasi della malattia, con lo scopo di migliorare la qualità di vita e di offrire un sistema di cure e assistenza integrato ai più moderni trattamenti antitumorali. L'incontro si rivolge a tutte quelle figure professionali, sia medici specialisti, come il medico di medicina palliativa, lo psicologo, l'anestesista, l'oncologo medico, sia il medico generico e gli infermieri con esperienza in cure palliative, che desiderino rafforzare le loro competenze tecniche.

Verranno fornite le nozioni basilari per migliorare l'assistenza al paziente oncologico, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere alcuni dei più moderni modelli organizzativi e assistenziali. “Come sempre, il congresso è caratterizzato dalla presenza di importanti relatori internazionali che illustreranno le loro recenti ricerche nel campo delle cure palliative - spiega Sebastiano Mercadante - . L’obiettivo è sempre quello di coinvolgere ricercatori di grande competenza, per fornire un’esperienza formativa di qualità. Il congresso si svolge sotto l’egida del Dipartimento oncologico “La Maddalena”, in collaborazione con l’MD Anderson Cancer Center e la Samot onlus di Palermo. Provider e segreteria organizzativa sono a cura di Biba Group.