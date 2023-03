Cuori connessi: i ragazzi di una classe della scuola Guttuso impegnati in un progetto contro il cyberbullismo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

#Cuori connessi, è il nome della campagna nazionale di sensibilizzazione ai temi del bullismo e cyberbullismo, nata nel 2016, per iniziativa della polizia e di Unieuro, che ha raggiunto fino a oggi migliaia di ragazzi in tutta Italia, attraverso incontri nelle scuole. Tra questi anche un gruppo di alunni dell’Istituto Comprensivo Renato Guttuso di Carini a cui è stata donata una copia del volume #cuoriconnessi. I contenuti del progetto sono rivolti in particolare alle scuole italiane, con il coinvolgimento di studenti, insegnanti e genitori e sono veicolati anche attraverso un canale Youtube e un sito web.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dei ragazzi di una classe del plesso Vanni Pucci dell’Istituto Comprensivo Renato Guttuso di Carini diretto dal dirigente scolastico professoressa Valeria La Paglia. Spunto iniziale delle riflessioni e delle domande dei ragazzi è stata la storia di Santiago, adolescente vittima di cyberbullismo, testimone di quanto sia labile la linea che separa la serenità dal dolore e di quanto sia semplice ferire qualcuno attraverso le parole. “Il contrasto al bullismo e alla sua forma più diffusa del cyberbullismo è una vera e propria lotta che tutti dobbiamo impegnarci a condurre”, ha commentato il docente Antonio Fundarò che ha donato i volumi ai giovani alunni testimoni autorevoli di un impegno.