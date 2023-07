Va ai domiciliari il cuoco che ha accoltellato un collega al ristorante giapponese: "Voleva picchiarmi con un mestolo"

Il tribunale del Riesame ha concesso gli arresti domiciliari al cuoco cinese che, il 4 luglio scorso, aveva accoltellato un suo collega marocchino all'interno di un ristorante giapponese di Termini Imerese. L'uomo era finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio, ma le condizioni della vittima non sarebbero mai state gravi. I giudici hanno parzialmente accolto le richieste degli avvocati Giovanni La Bua e Alessandra La Rocca che difendono l'indagato.

Il cuoco cinese aveva risposto alle domande del gip durante l'udienza di convalida, spiegando che si sarebbe soltanto difeso. A suo dire, infatti, da un diverbio nato nella cucina del ristorante Gohan, si sarebbe passati alle mani e in particolare la vittima gli avrebbe sferrato un pugno. L'indagato - sempre secondo la sua versione - sarebbe caduto a terra e il collega, che avrebbe brandito anche un mestolo, gli avrebbe dato un altro pugno. A quel punto, per difendersi, senza volerlo, avrebbe ferito la vittima con il coltello che aveva in mano sin dall'inizio della discussione.