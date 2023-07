Una lite sul lavoro ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E' accaduto la notte scorsa a Termini Imerese, al Gohan, un ristorante giapponese, in via Garibaldi, dove un cuoco cinese, di 33 anni, dopo un diverbio, ha accoltellato un collega marocchino, di 27 anni.

La vittima è stata accompagnata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cimino. Il taglio all'altezza del collo, fortunatamente, non ha toccato la giugulare e le sue condizioni non sono gravi.

Lo chef dopo il ferimento è fuggito via. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le ricerche. Dopo qualche ora, il cuoco si è costituito e si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.