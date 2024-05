Partinico, studenti a lezione di legalità con i carabinieri tra robot e cani antidroga

E' stata una giornata diversa dal solito, trascorsa al di fuori delle aule ma con l'obiettivo di imparare la "cultura della legalità". I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno accolto i ragazzi dell'istituto comprensivo statale Alessandro Manzoni di Montelepre nella caserma di via Edmondo De Amicis. All'evento hanno partecipato gli alunni delle classi di terza media e i rispettivi docenti accompagnatori.

Gli studenti hanno potuto visitare i locali della nuova caserma, simulando anche le operazioni di sopralluogo in una scena del crimine allestita per l’occasione nonché vedendo e provando i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione. In un secondo momento si è dato spazio ad alcune dimostrazioni con i reparti speciali dell'Arma che hanno catturato l'attenzione di ragazze e ragazzi.

Il Nucleo carabinieri cinofili di Palermo Villagrazia, ha "sguinzagliato" Ron, un pastore tedesco specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, che poi si è lasciato accarezzare dai ragazzi, che non hanno esitato a giocare con lui e tempestare di domande l’operatore specializzato che lo conduce. Accanto a lui c'era anche Vera, un pastore belga, che ha messo in mostra le sue abilità nella ricerca di armi ed esplosivi.

Anche i militari del Reparto operativo-Nucleo investigativo di Palermo, specializzati come artificieri antisabotaggio, hanno preso parte all’iniziativa con una dimostrazione in cui hanno impiegato la loro "arma segreta", il robot Tigr, che abilmente manovrato dall'operatore si è avvicinato ad un pacco sospetto neutralizzando la minaccia.