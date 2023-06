Cultura contro i pregiudizi, la Human Library a Una Marina di Libri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 10 giugno la Human Library prenderà parte alla 14° edizione di "Una Marina di Libri", il Festival del libro a Palermo che si svolgerà anche quest'anno a Villa Filippina. L’evento sarà ospitato nell’Area Relax dalle 17 alle 19. La Human Library è la biblioteca umana dove i libri sono le persone: uno spazio sicuro in cui si condividono storie di vita reali e si sfidano gli stereotipi e i pregiudizi. Tutti i libri umani sono volontari con esperienza personale sull'argomento di cui trattano, raccontando il proprio modo di esistere e di resistere , accadimenti, stati d’animo, riflessioni e domande. La Human Library è un metodo innovativo per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca in modo positivo e divertente, attraverso la narrazione di storie di vita. Il presupposto dell’incontro è la volontà reciproca dei libri umani e dei lettori di sfidare gli stereotipi e i pregiudizi. Durante l’evento, gli operatori di HRYO - l’organizzazione palermitana promotrice dei diritti umani che cura la Human Library in Sicilia - si occuperanno di dare voce a queste storie, pubblicandole e prestandole ai lettori che si prenoteranno.

“La Human Library è una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di titoli – racconta la vice-presidente di HRYO, Senem Kalafat, che è pure la referente palermitana per la Human Library -: la differenza sta nel fatto che per leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma parlarci, perché i libri sono persone in carne ed ossa che si mettono a disposizione dei lettori per raccontare la propria vita, spesso caratterizzata da esperienze di minoranza e di discriminazione. Questi libri umani vengono ‘presi in prestito’ per la conversazione: ogni lettore sceglie il suo libro”.