Abbandona due cuccioli a Carini, ma viene beccato dai vigili: denunciato

E' sceso dalla sua macchina e ha abbandonato due cuccioli di cane per strada, precisamente in via Lampedusa, a Carini. C. F., 67 anni, residente a Palermo, è stato però individuato dai vigili urbani, grazie anche alle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza, ed è stato denunciato per abbandono di animali: rischia l'arresto fino a un anno o un'ammenda da mille a 10 mila euro.

Gli agenti della polizia amministrativa dei vigili di Carini, dopo essere risaliti al proprietario dell'auto, l'hanno convocato. L'indagato inizialmente ha negato le accuse, ma poi - messo alle strette - non ha potuto che ammettere le sue responsabilità.

I cuccioli stanno bene e si trovano adesso in un canile autorizzato e, attraverso le associazioni animaliste, potranno presto essere adottati.