Cruillas, studente di 17 anni vende botti per strada: denunciato

"Commercio abusivo di materiale esplodente". Con questa accusa i carabinieri hanno denunciato uno studente 17enne, incensurato. E' successo ieri pomeriggio nel cuore del quartiere Cruillas. In azione i militari della stazione Resuttana Colli.

"Il giovane - dicono dal comando dei carabinieri - è stato sorpreso in piazza Lampada della fraternità, nel cuore del quartiere Cruillas, mentre, senza autorizzazione, esponeva in vendita quasi 100 articoli pirotecnici, tra i quali i pericolosissimi 'Pitbull', appartenenti alla categoria F4, ognuno dei quali contenente 60 grammi di massa attiva".

Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo mentre il materiale è stato sequestrato in attesa dell’autorizzazione alla distruzione che avverrà a cura degli artificieri del comando provinciale dei carabinieri. "I controlli - dicono dall'Arma - sul rispetto della normativa concernente la vendita e l’esplosione dei fuochi pirotecnici continueranno, in applicazione anche della ordinanza sindacale recentemente emanata".