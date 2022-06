Cruillas tra trekking, monumenti e confronto: l'intesa tra associazioni per valorizzare il quartiere

Una consulta giovanile informale nel quartiere periferico di Cruillas, a Palermo, che si prenda cura di processi partecipativi e decisionali e che sia stimolo di partecipazione e coinvolgimento, ma anche strumento pratico di connessione tra le persone che vivono nel quartiere e gli amministratori locali, e percorsi naturalistici e culturali per conoscere il proprio territorio accompagnati da esperti. Questo è il fulcro di due progetti attivati dall’organizzazione umanitaria non governativa HRYO, con il sostegno dell’Agenzia nazionale per i giovani. In sostanza, l’idea è quella di partire dal coinvolgimento pragmatico, riconoscendo gli abitanti di Cruillas come attori fondamentali per le rivendicazioni del territorio, e creare occasioni di promozione sociale e culturale. I due progetti si chiamano "Cruillas in consulta" e "Piccoli passi" e sono complementari.

"Cruillas in Consulta" promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica e civica del proprio quartiere e della propria città senza tralasciare la partecipazione europea e i suoi valori. "Piccoli passi" punta alla valorizzazione e alla scoperta del territorio di Cruillas con percorsi di trekking e urbani che fanno scoprire le risorse naturali-ambientali e culturali della zona, quasi interamente inutilizzate.

L’ultimo evento si è svolto proprio ieri, con una camminata all’interno della borgata di Cruillas in collaborazione con BC Sicilia e l’architetto Fabrizio Giuffrè (tra la promozione della camminata sportiva e la scoperta dei beni ambientali e storico-culturali si innesca nel progetto pure l’inclusione, tenendo conto delle esigenze dei partecipanti con minori opportunità).

La Human Rights Youth Organization non è nuova a questo tipo di attività nella città metropolitana di Palermo. Fondata nel 2009, crede in un mondo governato dalla pace e dalla comprensione reciproca e vede l'educazione come aspetto essenziale per creare una realtà che promuova e protegga la dignità umana, tutti gli aspetti dell'uguaglianza e della sostenibilità. "L'obiettivo dei nostri due progetti che interessano Cruillas è quello di rafforzare i diritti umani a livello locale e globale – dice il direttore dell’ong Marco Farina -. Come organizzazione vediamo l'importanza di sostenere l'azione locale e sviluppare il potenziale di un singolo essere umano. Piccoli cambiamenti portano a grandi processi, è il nostro motto".

HRYO partecipa a una solida partnership alla quale è stato affidato un bene confiscato alla mafia proprio a Cruillas, 'Terra Franca', che oggi è sede del primo apiario olistico di Palermo, gestito secondo i criteri della permacultura. Terra Franca è posta nei due progetti come base e luogo di aggregazione per costruire percorsi di trekking e passeggiate urbane che valorizzino un territorio fortemente carente di servizi pubblici e spazi verdi per i giovani ma anche per la comunità del quartiere. Il quartiere di Cruillas, distante dal centro città e poco collegato con luoghi di ritrovo giovanili, non ha scuole di secondo grado e mancano spazi aggregativi di qualità che stimolino il confronto tra pari. Gli spazi di azione per i giovani sono limitati a qualche sporadica piazzetta, abbandonata all’incuria.

Le attività rivolte ai giovani sono cinque, tutte relative alla promozione dello sport e del contatto con la natura, che consistono nella realizzazione di percorsi escursionistici nel quartiere di Cruillas. Tra i partner del progetto, l’Istituto comprensivo Cruillas, Fabrizio Giuffrè (che ha pubblicato due libri sulla storia della borgata Cruillas), l’associazione ambientalista Gruppi di Ricerca Ecologica, che gestisce le Grotte della Molara, tappe extraurbane interessate alle escursioni.