Cruillas, rudere pericolante in via Filippo Brunetto: "Il Comune lo demolisca"

Demolire il rudere pericolante che si trova a Cruillas accanto alla scuola Mendelssohn, in via Filippo Brunetto. A chiederlo formalmente è il capogruppo di Progetto Palermo, Massimo Giaconia, seconco cui è necessario un intervento "anche nel caso in cui la proprietà non dovesse essere in capo al Comune, ponendo poi le spese a carico dei legittimi detentori".

Martedì, dopo aver constatato le disastrose condizioni strutturali dell'immobile, i vigili del fuoco hanno provveduto a transennare l'area. "Il rudere, che nel corso degli anni è stato più volte vandalizzato e incendiato, sarebbe a rischio crollo: una vera e propria minaccia per la pubblica e privata incolumità, innanzitutto per gli studenti, considerata la vicinanza al plesso scolastico e alla via Brunetto, una strada di passaggio frequente sia pedonale che veicolare".

Da qui la richiesta - in piena condivisione con i consiglieri della sesta circoscrizione, Roberto Li Muli e Domenico Salerno - avanzata agli assessori comunali Orlando e Tirrito. "Il rudere sia demolito immediatamente", conclude Giaconia.