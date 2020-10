Cinque detenuti del Pagliarelli positivi al Covid: "Sono già in isolamento, nessun pericolo"

Cinque detenuti comuni reclusi al carcere Pagliarelli sono positivi al Covid: si tratta in tutti i casi di persone che avevano lasciato il penitenziario per dei permessi e che poi erano rientrate nel penitenziario. Come prevedono i protocolli, i positivi sono stati trasferiti altrove e si trovano in isolamento: non vi sarebbe dunque alcun pericolo per la salute degli altri reclusi.

Al Pagliarelli è stato applicato rigidamente il protocollo definito con l'Asp ed è stato proprio questo a consentire di controllare l'epidemia all'interno del carcere (dove si trovano più di 1.300 persone). E' previsto, infatti, che i detenuti che rientrano in cella dopo i permessi vengano sottoposti a tampone e messi in isolamento per dieci giorni. Al decimo giorno il test viene ripetuto e ovviamente il detenuto torna insieme agli altri soltanto se risulta negativo. Ed è grazie a questi controlli che sono stati individuati i cinque positivi.

Nelle settimane scorse il Covid aveva invece colpito una ventina di agenti della polizia penitenziaria in servizio nelle stesso carcere e questo aveva avuto delle refluenze anche sui processi: diverse udienze erano infatti saltate perché mancava il personale per accompagnare i detenuti al palazzo di giustizia.