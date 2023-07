VIDEO | Crollo a Torre del Greco, Musumeci: "Edifici fatiscenti anche a Palermo, dobbiamo scongiurare il peggio"

Così il ministro per la Protezione civile al cimitero dei Rotoli in merito al cedimento di un'ala del palazzo di tre piani nel Napoletano. "Il 50% degli immobili in Italia è senza manutenzione". Poi interviene sull'emergenza caldo in città: "Dobbiamo abituarci a convivere con questo cambiamento climatico, attenzione agli anziani"