Campofelice di Roccella, crolla il controsoffitto durante il pranzo: feriti marito e moglie

Marito e moglie erano seduti a tavola quando è crollato il controsoffitto della cucina. E' successo a Campofelice di Roccella, in viale della Provincia 72. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 per soccorrere una coppia di anziani che, al momento del cedimento, si trovava in cucina. Entrambi sono stati portati fuori e affidati ai sanitari del 118. L'uomo, di 81 anni, è stato portato all'ospedale di Cefalù per accertamenti mentre la donna, di 82 anni, avrebbe riportato solo qualche graffio.

Secondo quanto ricostruito l'uomo e la donna si trovavano in soggiorno quando gli sarebbe crollata addosso una porzione pari all'80% della superficie complessiva del soffitto. Sul posto, oltre le squadre del 115, sono intervenuti anche i carabinieri. Dopo il primo sopralluogo l'appartamento, che si trova al primo di tre piani, è stato dichiarato inagibile. Nessun problema invece per gli altri immobili. Toccherà ai tecnici del Comune, dopo un'ulteriore ispezione, stabilire l'entità dei danni e i lavori che sarà necessario fare.