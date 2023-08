Paura per un crollo ad Aspra, cede il solaio di un appartamento

Paura per un crollo ad Aspra. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi nella frazione di Bagheria per il cedimento del solaio di un appartamento che si trova nella zona del Villaggio del pescatore. Dopo interminabili minuti a scavare fra le macerie, le squadre del 115 hanno escluso che all'interno dell'immobile ci fosse qualcuno.

Oltre ai vigili del fuoco è intervenuto anche il personale del Comune di Bagheria per effettuare un accurato sopralluogo una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza e le prime verifiche tecniche sulla stabilità dell'edificio. A giugno scorso trenta famiglie di Misilmeri sono state evacuate per il rischio crollo di alcune palazzine di viale Europa.