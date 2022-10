Cadono calcinacci nella scuola Michelangelo Buonarroti, nessun ferito grazie a un bidello

Un crollo di calcinacci dal tetto si è verificato oggi nei bagni dell'istituto comprensivo Michelangelo Buonarroti, in via Castellana, a Passo di Rigano. Fortunatamente i locali non erano fruibili grazie all'intuizione di un bidello che, notando una crepa nel soffitto, aveva deciso di non far più accedere gli alunni. L'episodio è stato segnalato all'assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica Aristide Tamajo. "Domani mattina sarò a scuola con un tecnico del Comune. Bisognerà fare le verifiche del caso e capire come intervenire per sistemare i locali", ha detto Tamajo.