Malaspina, grosso ramo cade all'interno della villetta di piazza Sciascia: "Mancate potatura grave problema"

Un grosso ramo di un albero ‘Spaccasassi’ si è schiantato al suolo nella villetta che si trova nella piazza intitolata allo scrittore Leonardo Sciascia, zona Malaspina. Il luogo è molto frequentato da pensionati, genitori con i bambini e padroni di animali. "Solo il fatto che l'albero sia caduto di notte - afferma il consigliere Igor Gelarda, capogruppo della Lega - ha evitato che la cosa potesse trasformarsi in tragedia".

Il consigliere punta il dito contro l'amministrazione comunale. "L'enorme ritardo nella potatura di tutti gli alberi cittadini - continua Gelarda - porta anche a questo. Se l'albero fosse stato 'visitato' e potato per come si deve, molto probabilmente, questo schianto non sarebbe avvenuto".

Quello delle potature è un problema cronico per Palermo, affrontato più volte anche dalla redazione di PalermoToday. Dalla Fiera al Cep, passando per Passo di Rigano e Borgo Nuovo, abbandono i rami che entrano quasi dentro le case, che toccano le teste dei ciclisti e oscurano i punti luce. Il Comune si è difeso in passato replicando di non avere mezzi e personale sufficienti.

"Sono appena nove i potatori che lavorano per il Comune, a fronte di 70 mila alberi presenti in una città che - prosegue il capogruppo della Lega - sta diventando una giungla con tutti i rischi connessi. Gli alberi non potati sono più facilmente soggetti a caduta, impediscono l'illuminazione delle strade perché coprono i lampioni e diventano un vero e proprio pericolo per tutti. La mancata, o scorretta - come nel caso delle potature di Corso Tukory - cura delle ville, dei giardini e del meraviglioso patrimonio arboreo è - attacca Gelarda - l'ennesima dimostrazione della cattiva organizzazione di questa Amministrazione comunale. Il servizio potature va rifondato e potenziato e - conclude - sarà uno dei punti che per primi la Lega affronterà nella prossima consiliatura che tra un anno prenderà il posto della disastrosa gestione Orlando".