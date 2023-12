Paura in via del Bosco, traversa di via Maqueda, dove intorno alle 3 di stanotte è crollata buona parte di un palazzo nobiliare: non ci sono feriti, ma il tetto della struttura è sprofondato ed ora sono rimasti pericolosamente in piedi soltanto tre muri portanti, compreso quello frontale che si affaccia proprio sulla strada, che potrebbero venire giù da un momento all'altro.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale ed i vigili del fuoco, che hanno provveduto a transennare una piccola parte della strada. I timori però tra i residenti sono tanti, perché dall'alto si vede, per esempio, che le travi che reggevano la copertura sono sospese nel nulla. I magazzini che si trovano ai piani bassi sono pieni di detriti.

"Già qualche giorno fa - spiega uno dei residenti a PalermoToday - qualcuno aveva notato uno strano rigonfiamento e poi di fatto il palazzo è venuto giù. Adesso abbiamo paura che crolli anche quel poco che è rimasto in piedi e non pensiamo che basti la piccola transenna che è stata sistemata in strada"