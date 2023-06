Era solo questione di tempo perché quel "portone" cedesse e la strada venisse invasa da massi e detriti. E' successo oggi in via Case Nuove, una strada del centro storico che collega via Maqueda e via Giovanni Naso, nel quartiere Ballarò. La polizia municipale è intervenuta intorno alle 12.30, dopo le segnalazioni di alcuni passanti, per presidiare il punto e impedire a scooter, auto e pedoni di attraversare la strada. Terminati i lavori di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, il transito è stato vietato con sei new jersey posizionati dai tecnici del Comune per chiudere il passaggio.

Dopo il crollo, che fortunatamente non ha causato altri danni né ferimenti, sono arrivati i tecnici comunali dell'Unità operativa edilizia degradata e interventi urgenti per effettuare un sopralluogo e valutare le prossime mosse. Contestualmente sono stati analizzati alcuni documenti per individuare in maniera precisa la particella interessata dal cedimento e il proprietario dell'edificio, che potrebbe anche essere lo Iacp, nonché per verificare se ci fossero provvedimenti già emessi da parte dell'Amministrazione. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un immobile privato messo in sicurezza la prima volta nel duemila.

"E’ evidente - dichiarano i consiglieri comunali Giulia Argiroffi e Ugo Forello, del gruppo Oso - che del nostro patrimonio edilizio abbiamo poca consapevolezza, dalla proprietà alla sua consistenza, e questo può costituire un grave pericolo perché, solo fortunatamente, il cedimento di oggi non ha provocato vittime. Inoltre la nota carenza di risorse umane che caratterizza gli uffici comunali, quanto la delicatezza del tema sicurezza, ci impone una riflessione sulla opportunità di dare all'esterno la gestione del pronto intervento".