Paura a San Giuseppe Jato, crolla parte di una palazzina in ristrutturazione

Crolla parte di una palazzina a San Giuseppe Jato. Paura ieri nel piccolo comune del Palermitano dove sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e la Protezione civile per un cedimento avvenuto in via Caruso Spinelli che ha interessato un immobile in fase di ristrutturazione. Fortunatamente non risultano esserci persone ferite, ma a scopo precauzionale sono stati evacuati alcuni edifici vicini. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Siviglia per monitorare la situazione e studiare le prossime fasi delle operazioni della messa in sicurezza.

Un episodio simile è avvenuto un mese fa in via del Macello, traversa di corso dei Mille, a Palermo, dov'è crollata una palazzina disabitata e in stato di abbandono. A venire giù sono stati i muri del prospetto e le macerie si sono riversate in strada.