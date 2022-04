Crollo di un palazzo alla Kalsa distrusse auto in divieto di sosta, il Comune dovrà comunque risarcire i danni

La sua Mini Cooper, parcheggiata in divieto di sosta, venne distrutta dal crollo di una palazzina alla Kalsa. Ma a distanza di 10 anni, dopo un lungo iter giudiziario, il proprietario dell'auto sarà risarcito. A sancirlo è una sentenza della terza sezione civile della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Antonino Liberto Porracciolo. I giudici hanno accolto il ricorso del professionista palermitano e condannato il Comune a pagare oltre 40 mila euro fra danni, interessi e spese legali. "L'esistenza di generici divieti di sosta non poteva far presumere l'esistenza di un pericolo di crollo, in assenza di specifiche e apposite segnaletiche e di transennamento della zona di pericolo", si legge nellla sentenza d'appello.

La vicenda risale all'8 febbraio 2012, quando il palermitano, prima di raggiungere il posto di lavoro posteggiò la propria vettura, in prossimità dell'edificio, tra via Spadaro e via Savona, alle spalle della chiesa di Santa Teresa alla Kalsa. Pochi minuti, la palazzina improvvisamente si sbriciolò, distruggendo totalmente la macchina. A seguito del fatto, il professionista decise di avviare una causa nei confronti dei proprietari dell'edificio e del Comune di Palermo, calcolando il danno subito in oltre 29 mila euro, valore della Mini Cooper all’epoca del crollo, anche perché l'immobile era già noto all'amministrazione come pericolante.

Nel 2004, infatti, l'edificio aveva subito un primo crollo della parte superiore della struttura e del tetto, con il conseguente intervento dei vigili del fuoco. Nel 2010, il Comune, vista la pericolosità, aveva emesso una ordinanza che imponeva ai proprietari "l'esecuzione di tutte le opere urgenti" per la "messa in sicurezza dell'immobile, sia lungo i prospetti, che all'interno dello stesso, eliminando i potenziali pericoli per le persone, derivanti dallo stato di degrado generale". Sempre nello stesso anno, il Comune di Palermo, invitava i proprietari ad "ottemperare urgentemente”. I proprietari però non avevano realizzato opere di ristrutturazione. Tant'è che si arrivò al crollo del febbraio 2012.

L'iniziale richiesta di risarcimento del proprietario dell'auto venne contestata dal Comune e dai proprietari della palazzina, i quali affermarono che, proprio per l’ordinanza esistente, emanata nel 2009, e per la presenza di un cartello di divieto di sosta, il lavoratore non avrebbe dovuto parcheggiare in quell’area. Una difesa quella dell'amministrazione, che venne accolta nel 2016 dal Tribunale di Palermo, che diede ragione all'amministrazione. Il professionista però, rivolgendosi allo studio legale Palmigiano, decise di fare appello alla sentenza di primo grado, contestando anche l'assenza di una segnaletica che indicasse chiaramente il pericolo.

E così ripreso l'iter giudiziario che ha portato all'accoglimento del ricorso presentato dal proprietario dell'auto. Secondo i giudici, "il Comune di Palermo, con l'ordinanza del 2009, aveva posto un divieto alla normale circolazione in tutta la zona antistante la palazzina oggetto del crollo, a partire da via dello Spasimo, che vietava altresì la sosta via Spadaro all'altezza del civico 5, fino alla via Savona, per motivi di sicurezza consistenti in 'interventi da adottare in prossimità dell'abitazione di soggetto sottoposto a misure di protezione, mirati alla salvaguardia, alla protezione e alla incolumità dello stesso' e dunque il divieto di sosta non era rivolto ad avvertire gli utenti della strada circa la possibile situazione di pericolo per l’incolumità pubblica derivante dalla precarietà strutturale degli edifici dell’area urbana in esame". Il giorno stesso del crollo, in effetti, si apprese che la palazzina era abitata da un uomo che era stato arrestato e che, per questo motivo, non si trovava in casa al momento del cedimento della struttura.

"A nostro avviso – spiega Alessandro Palmigiano, che ha seguito la vicenda insieme alla collega Licia Tavormina - il Comune aveva consapevolezza della situazione di pericolo ben prima dell'avvenuto crollo e nonostante ciò è rimasto inerte, non prendendo i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dell’area perimetrale alla palazzina. Non è bastato imporre il divieto di sosta – concludono i legali - l’amministrazione, consapevole del pericolo di crollo e della precarietà della struttura, doveva intervenire per imporre alla proprietà i lavori e soprattutto segnalare la situazione di pericolo".