VIDEO | Paura nella notte in corso dei Mille, crolla muro di una palazzina

Sul posto intervenuti vigili del fuoco, polizia, municipale, due mezzi del 118 e l'unità cinofila per verificare l'eventuale presenza di persone sotto le macerie, ma non si registrano feriti. Evacuate tre persone

Paura nella notte in corso dei Mille per il crollo del muro perimetrale di una palazzina. Il cedimento è avvenuto dopo mezzanotte, di fronte all'istituto Pietro Piazza, in una parte di immobile disabitata. Siamo in zona Sant'Erasmo.

Sul posto intervenuti vigili del fuoco, polizia, due mezzi del 118 e l'unità cinofila per verificare l'eventuale presenza di persone sotto le macerie, ma per fortuna non si registrano feriti. Gli agenti della municipale hanno interdetto l'area al traffico. Per sicurezza, evacuate tre persone in un'altra ala dell'edificio. Danneggiata un'auto parcheggiata in zona