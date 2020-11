Zona Notarbartolo, crolla il muro di un rudere e travolge auto e scooter

Crolla il muro di un vecchio rudere in zona Notarbartolo e travolge auto e scooter in sosta. E' accaduto ieri sera in via Antonio Pecoraro, una piccola strada che collega l'ultimo tratto di via Mario Rapisardi con via Sciuti. Sul posto sono intervenute la polizia municipale e diverse squadre dei vigili del fuoco per transennare l'area e prevenire il rischio di ulteriori cedimenti.

A segnalare l'accaduto sono stati i residenti. "Abbiamo sentito un boato - racconta un fisioterapista a PalermoToday - e quando ci siamo affacciati, abbiamo visto che il muro era finito sui mezzi in sosta. Per fortuna non c'era nessuno per strada, altrimenti qualcuno si sarebbe fatto molto male. Io stesso ero rientrato a casa un'ora prima e ho parcheggiato a pochi metri dall'ultima auto investita da pietre e polvere".

Dopo ore di lavoro la strada è stata liberata dalle macerie e restituita alla circolazione. Secondo una prima stima i danni alle auto - almeno 6 quelle investite dal crollo - ammonterebbero a migliaia di euro. La polizia municipale ha raccolto i dati dai proprietari dei mezzi che dovranno eventualmente rivolgersi alle compagnie assicurative per i risarcimenti.