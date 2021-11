Frana la montagna sopra la galleria di Gibilrossa: chiusa la provinciale 

Frana la montagna sopra la galleria di Gibilrossa, zona collinare tra i comuni di Misilmeri e Belmonte Mezzagno, lungo la provinciale 37. La strada è stata chiusa. Diversi i massi che questa mattina si sono staccati finendo contro il paramassi. Quattro i mezzi dei vigili del fuoco impegnati nell'intervento. Sul posto per mettere in sicurezza la zona anche la protezione civile. Il crollo non avrebbe coinvolto mezzi o persone.

Articolo in aggiornamento