Piazza Indipendenza, impalcatura buttata giù dal forte vento

Impalcatura buttata giù dal maltempo. E' successo stamattina, poco prima delle 6, in piazza Indipendenza, accanto all'ingresso della sede regionale di Palazzo d'Orleans. Il forte vento che ha soffiato sulla città ha portato al crollo della struttura in metallo e legno che era stata allestita da una ditta incaricata dall'Ufficio tecnico della Regione per mettere in sicurezza il prospetto dell'edificio ed evitare la caduta di calcinacci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che però si sono limitati a verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. L'onere di eseguire nuove verifiche e ripristinare l'impalcatura sarà a carico dell'impresa che, da programma, dovrebbe avviare i lavori giovedì 9 dicembre. Fortunatamente non si registrano altri danni né feriti.