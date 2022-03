VIDEO | Il crollo all'aeroporto, i sindacati attaccano ma Gesap risponde: "Un evento eccezionale"

Lo scalo Falcone-Borsellino, investito da forti raffiche di vento, è stato chiuso per quasi 2 ore. Il direttore generale Chieppa: "Per fortuna nessuno si è fatto male. Gate ripristinati, pian piano stiamo ripartendo". Per Cgil, Cisl, Uil e Ugl però serve "un'azione di valutazione e prevenzione dei rischi e delle opportune misure da adottare"

Dopo le scene di panico registrate in aeroporto per il crollo di alcune pareti in cartongesso da un'area di cantiere non mancano critiche e polemiche all'indirizzo della Gesap, la società che gestisce lo scalo aereo rimasto chiuso nella notte per un paio d'ore dopo le forti raffiche di vento.

"Il crollo lascia sgomenti nella misura in cui tale evento poteva determinare gravi conseguenze in termini di morti e feriti tra lavoratori del sito aeroportuale ed utenti". E' il duro l'attacco lanciato si sindacalisti Gaetano Bonavia (Filt Cgil), Antonio Dei Bardi (Fit Cisl), Houda Sboui (Uiltrasporti) e Domenico De Cosimo (Ugl trasporto aereo). "E' indiscutibile - continuano - che si pone con tutta evidenza il tema della sicurezza. Tema talvolta sottovalutato e spesso considerato solo un costo per le aziende. Al netto quindi dell’accertamento delle responsabilità, se vi saranno, occorre ribadire quanto sia preziosa e determinante ai fini dell’incolumità di lavoratori, e nella circostanza anche degli utenti dello scalo palermitano, un’azione di valutazione e prevenzione dei rischi e delle opportune misure da adottare", concludono i sindacalisti che si chiedono ancora "se in un’area altamente soggetta a venti, ed in particolare di scirocco, non si potesse prevedere una simile circostanza".