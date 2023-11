Ancora un crollo di calcinacci allo stadio: "In curva Sud si sono staccati dei pezzi di gradoni"

Ci risiamo. Ancora un crollo allo stadio Barbera, stavolta durante Palermo-Lecco. Secondo quanto riferito da alcuni tifosi dei pezzi di gradoni si sono staccati dalla curva Sud superiore finendo su uno dei prefabbricati utilizzati come bagno. L'episodio fa il paio con quanto accaduto durante la partita con lo Spezia, quando alcuni calcinacci si sono staccati dalla Nord sfiorando alcuni tifosi. C'è un problema sicurezza al Barbera.

A segnalare l'accaduto alla redazione di PalermoToday è stato uno spettatore. "Durante i minuti di recupero della partita Palermo-Lecco - racconta - un grande botto si è sentito nella curva Sud inferiore. Tutti ci siamo girati per capire cosa fosse successo e ci siamo accorti che dei grossi pezzi dei gradoni della curva Sud superiore si erano staccati finendo su uno dei prefabbricati utilizzati come bagno. Mi chiedo: per intervenire occorre che si verifichi una tragedia? Io non so se la colpa sia del Comune o della società, quel che è certo è che la struttura sembra pericolosamente abbandonata. A fine partita - continua - un addetto con la pettorina ha chiesto cosa fosse successo e ha fatto delle foto. Mi auguro che qualcuno decida di prendere provvedimenti".

Dopo quanto successo durante la partita con lo Spezia la società rosanero ha spiegato di essere in continuo contatto col Comune. Si tratterebbe infatti di interventi di manutenzione straordinaria che secondo il contratto stipulato sarebbero di pertinenza dell'Amministrazione, proprietaria dell'impianto di viale del Fante. "Anche se in attesa di questi interventi - conclude il tifoso - forse sarebbe opportuno piazzare qualche rete di protezione a tutela della sicurezza dei tifosi". Oltre 25 mila gli spettatori registrati nella sconfitta interna contro i lombardi.

Dalla società assicurano che "l'opera di messa in sicurezza di calcinacci è in atto". Mentre dal Comune ribadiscono che "proseguono senza soluzione di continuità gli interventi straordinari iniziati nelle ultime settimane, finalizzati a eliminare alcune parti ammalorate nell'impianto. Il fatto che il Palermo ora giochi fuori casa agevola nel proseguimento dei lavori".