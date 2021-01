Via Principe di Belmonte, pezzo di cornicione si stacca e piomba nell'isola pedonale

Tragedia sfiorata nell'isola pedonale di via Principe di Belmonte, a pochi passi dal Politeama. Paura questa mattina nel tratto compreso tra via Wagner e via Ruggero Settimo, dove un pezzo di cornicione si è staccato dall'ultimo piano di un palazzo piombando per terra. Per fortuna proprio in quel momento nessuna stava passando lì sotto. Commercianti e residenti hanno contattato il numero unico d'emergenza chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

