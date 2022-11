Crolla un grosso pezzo di cornicione da un palazzo, chiuso tratto di via Cappuccinelle

I residenti avrebbero prima sentito un rumore, simile a uno scricchiolio, e poi un forte tonfo. Paura ieri pomeriggio per il crollo di un grosso pezzo di cornicione dall'ultimo piano di una palazzina che si trova in via Cappuccinelle 39, una stradina del centro storico che collega via Papireto e via Beati Paoli. Fortunatamente nel momento in cui è stato registrato il cedimento, intorno alle 14, non stavano passando né pedoni né auto. La strada è stata chiusa con un'ordinanza della Protezione civile e resterà interdetta sino a quando non verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza.

A lanciare l'allarme sono stati gli abitanti della zona che hanno contattato il consigliere di circoscrizione Francesco Tramuto e il consigliere comunale Ottavio Zacco prima ancora di chiamare i vigili del fuoco. "Dai primi accertamenti - spiega Zacco - risulta che il proprietario sia un uomo nato nel 1924 ma purtroppo deceduto. Al momento non sono stati rintracciati gli eredi, ai quali toccherà intervenire per ripristinare le condizioni minime di sicurezza. La mia preoccupazione è che questa circostanza possa provocare ritardi che invece vanno assolutamente evitati".

In passato, spiega ancora il consigliere, il Comune aveva bandito una gara d'appalto per i lavori da eseguire con massima urgenza: "L'impresa aggiudicatrice - continua Zacco - faceva i lavori e poi i costi venivano addebitati ai proprietari degli immobili. Questo servizio attualmente non è più in funzione e ciò potrebbe comportare lunghi ritardi che sarebbero deleteri. Questo tratto non è trafficato ma è abitato da molte famiglie. Sono solo due gli immobili disabitati. Dobbiamo evitare che la vicenda finisca nel dimenticatoio, con il rischio che la strada si trasformi in una discarica".

Nelle more di trovare una soluzione definitiva i vigili del fuoco, in sinergia con l'Ufficio tecnico del Comune, hanno provveduto a restringere la carreggiata lasciando soltanto un passaggio pedonale. Intervenire su un cornicione in quelle condizioni, spiegano gli esperti, avrebbe potuto provocare ancora più danni.