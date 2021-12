VIDEO | Nel soggiorno crollano pezzi di controsoffitto: paura per una famiglia a Cinisi 

Nell'abitazione, che si trova in via dei Monti, abitano quattro persone. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Paura questa mattina per una famiglia a Cinisi. Il controsoffitto della loro abitazione, in via dei Monti, verso le 8 si è staccato venendo giù a pezzi. Per fortuna in quel momento nel soggiorno non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che a causare il crollo sia stata un'infiltrazione d'acqua nella casa limitrofa, disabitata da tempo.