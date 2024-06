Kalsa, il cornicione della chiesa della Pietà scricchiola: Lagalla ordina l'intervento alla Prefettura

Il cornicione della chiesa di Santa Maria della Pietà, alla Kalsa, scricchiola ma il Fondo edifici di culto, alla quale appartiene, non interviene. E così il sindaco Roberto Lagalla, su proposta, dell'ufficio per la Protezione civile e l'Edilizia pericolante, ha firmato un'ordinanza per "l'esecuzione immediata di tutte le opere urgenti e indifferibili necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità". L'atto del sindaco è rivolto alla Prefettura dato che il Fondo edifici di culto è un organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, che a livello locale è amministrato appunto dagli uffici territoriali del governo.

Il provvedimento di Lagalla porta la data del 4 giugno e racconta ciò che è accaduto negli ultimi otto mesi ovvero da quando si è verificato "un distacco di alcune porzioni di elementi in laterizio dal cornicione cadute rovinando sulla scalinata e sul marciapiede sottostante". E' il 24 settembre 2023, quando in via Torremuzza intervengono i vigili del fuoco e tecnici comunali dell'Edilizia fortemente degradata. Due giorni dopo, il personale tecnico del settore Rigenerazione urbana e Centro storico durante un sopralluogo controlla i fronti esterni dell'immobile che danno sulla strada "al fine di constatare le condizioni di potenziale pericolo". Rischio che per i tecnici esiste e che porta alla sistemazione di paletti in ferro e di una rete nel tratto in questione per evitare il transito di pedoni.

Dai successivi sopralluoghi sono fatti il 27 ottobre scorso e, l'ultimo, pochi giorni fa il 29 maggio, dai tecnici comunali "è stato accertato che non sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza nell’immobile". In questi mesi, comunque le celebrazioni sono andate avanti, anche perché all'interno non c'è nulla che non vada. E nel frattempo, nello scorso novembre, la chiesa della Pietà, così come viene chiamata alla Kalsa, ha festeggiato i 300 anni. Costruita a partire dal 1678 dall'architetto Giacomo Amato, la chiesa dove sono stati battezzati, tra gli altri, il beato padre Pino Puglisi e il magistrato Paolo Borsellino, oltre a essere un riferimento per gli "ausitani" e un gioiellino del barocco.

Ciò nonostante il Fondo edifici di culto non ha provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza dopo che una parte del cornicione si è sbriciolata. Così, il sindaco, condividendo la relazione fatta dal funzionario responsabile dell’ufficio Edilizia degradata, Debora Messina, e dal dirigente dell’ufficio per la Protezione civile e l’Edilizia pericolante, Maurizio Argento, ha emesso l'ordinanza, indirizzata alla Prefettura, in cui sollecita l'intervento. "Nel caso in cui, a seguito di sopralluogo tecnico, verrà accertata l’inadempienza dei proprietari al disposto dell'ordinanza - si legge nell'atto di Lagalla - la stessa verrà trasmessa al comando di polizia municipale per gli eventuali adempimenti relativi all’applicazione dell'articolo del codice penale sulle omissioni di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina che prevede, in relazione alla tipologia del dissesto riscontrato, la denuncia all'autorità giudiziaria".