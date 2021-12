Crolla una palazzina a pochi passi dall'ufficio postale: tragedia sfiorata a Terrasini

Paura in via Ventimiglia, a Terrasini, dove verso le 11 è crollata una vecchia palazzina. L'abitazione era disabitata da anni. Quando è venuta già, nessuno transitava da lì. Per fortuna, quindi, nonostante la zona sia molto frequentata - l'ufficio postale si trova a pochi passi dal luogo del crollo - non ci sono feriti. Danneggiate alcune auto parcheggiate nelle strisce blu. Carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco sul posto. Quest'ultimi stanno lavorando per cercare di capire cosa abbia provocato il cedimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.