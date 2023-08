VIDEO | Il crollo a Ballarò, dopo 50 giorni macerie ancora in strada: "E i turisti fotografano i detriti..."

A denunciare la situazione residenti, associazioni e gestori di b&b di via Case Nuove. Il cedimento del portone del palazzo diroccato era avvenuto il 21 giugno. Il vicepresidente della prima circoscrizione Nicolao ha presentato una mozione in Consiglio per chiedere la messa in sicurezza. "Intervenire subito per stabilire se l'area è pericolante"