Tragedia sfiorata in via Roma: crollano due balconi

Tragedia sfiorata all'incrocio tra via Ramondetti Fileti e via Roma dove questa mattina sono crollati due balconi. Il cedimento ha interessato due immobili al primo e al terzo piano dell'edificio che si trova all'incrocio tra le due strade.

A schiantarsi al suolo, forse a causa dell'acquazzone che ha colpito Palermo, sono stati due pezzi abbastanza grossi. Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Solo lo scorso 2 maggio in via Roma, di fronte al palazzo delle Poste, è crollato un altro balcone. Anche in quel caso non ci sono stati feriti.

