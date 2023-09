Crollo ad Aspra, disposta la procedura d'urgenza per i primi interventi

Sarà attivata una procedura di somma urgenza per i primi interventi di messa in sicurezza dell’edificio di edilizia residenziale pubblica nel Villaggio dei pescatori di Aspra, nel Comune di Bagheria, dove due settimane fa è crollata una porzione di solaio di un appartamento. È stato deciso oggi nel corso della riunione urgente convocata dall'assessore regionale alle Infrastrutture, alla mobilità e ai trasporti, Alessandro Aricò.

Alla riunione sono stati invitati la Prefettura di Palermo, il comando provinciale dei vigili del fuoco, il Genio civile di Palermo, l'Istituto autonomo case popolari di Palermo e il Comune di Bagheria. Nei prossimi giorni sarà effettuato un sopralluogo congiunto tra Genio Civile e Iacp. Ogni ulteriore valutazione sarà effettuata a seguito degli esiti dei rilievi tecnici effettuati.

"Ringrazio tutti i soggetti istituzionali intervenuti - ha detto Aricò - per la sensibilità dimostrata per rendere possibile un intervento fondamentale per scongiurare ulteriori rischi. Continuerò a monitorare la situazione e ad adottare ogni ulteriore provvedimento si rendesse necessario".