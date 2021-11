VIDEO | Studenti del Vittorio Emanuele in sit in: "Noi della succursale non ci sentiamo sicuri"

La protesta dopo il distacco di alcuni pannelli dal controsoffitto. I ragazzi si sono riuniti davanti ai cancelli di via Collegio Giusino, cantando Bella Ciao, per far sentire le loro voci sui problemi dell'istituto. "I locali sono inadeguati, senza riscaldamento e scale antincendio e con i soffitti pieni di infiltrazioni d'acqua"