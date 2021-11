VIDEO | Le croci e i numeri sui materassi: ecco chi è lo "Spiderman" dei rifiuti ingombranti

Marcello Fenoaltea (in arte Fenfer), ex animatore della Città dei Ragazzi, esce allo scoperto. Nessuna "organizzazione criminale", come si era vociferato, ma solo la voglia di smuovere le coscienze. "I numeri? Sono le bare ai Rotoli"