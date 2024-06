Rinnovate le cariche regionali della Croce Rossa in Sicilia: "Saremo sempre vicini alla popolazione"

Insediato il consiglio direttivo del Comitato regionale siciliano di Croce Rossa. Emozionante il momento del giuramento avvenuto questo fine settimana a Solferino, dove Henry Dunant maturò l’idea che poi avrebbe preso forma nella realizzazione della Croce Rossa. Il momento è stato particolarmente toccante e di buon auspicio, ricorrendo proprio a giugno di quest’anno il 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa. Alla presenza del presidente nazionale CRI, Rosario Maria Gianluca Valastro, il Volontario Stefano Principato, già presidente del Comitato di Catania, ha giurato quale nuovo presidente, eletto appena pochi giorni fa, per la Sicilia.

Ad affiancare Stefano Principato nella nuova squadra siciliana ci saranno i consiglieri Egidio Tuccio, Francesco Messina, Giusy Quartararo e Cristian Desimone. Questa compagine, forte di un programma ricco di idee e di input innovativi, ha conquistato il consenso regionale.

Dichiara Stefano Principato: “Sono onorato di poter guidare la Croce Rossa in Sicilia per il prossimo quadriennio. Lavoreremo impostando un comitato di prossimità, cioè una struttura vicina ai presidenti delle Unità Territoriali, vicina ai volontari e, soprattutto, vicina alla popolazione siciliana. Nei prossimi giorni formalizzeremo le deleghe e costituiremo i relativi staff regionali, aprendo così, come ci insegna il nostro fondatore Henry Dunant, alle migliori eccellenze sul campo. Valorizziamo le professionalità tra i volontari della Sicilia. Abbiamo già un calendario di lavori serrato e molti obiettivi da raggiungere. Il nostro desiderio è quello di generare valore sociale, attraverso le attività di Croce Rossa contribuiamo infatti al Bene Comune. Per noi è quindi prioritario armonizzare le realtà CRI della Sicilia, e non lasciare indietro nessuno. Seguiremo il motto che abbiamo pensato e scelto per il comitato regionale Sicilia: ascoltare, condividere, agire!”.