La Croce Rossa all'acchianata coi palermitani: "Più di 80 i volontari che hanno fornito supporto sanitario"

"Non siamo speciali, siamo semplicemente noi… siamo fatti così". Questa è la risposta di un volontario del comitato Croce Rossa di Palermo, data ad una persona che la notte di sabato scorso ha avuto necessità di un supporto sanitario, durante la famosa "acchianata" al santuario di Monte Pellegrino, in occasione delle celebrazioni religiose di Santa Rosalia.

Il pellegrino, dopo essere stato subito soccorso e assistito ha voluto ringraziare gli uomini e le donne in rosso, colore che distingue i volontari Cri, guardandoli e dicendo loro "siete speciali". Il volontario ha deciso di pubblicare sul suo profilo Facebook quanto accaduto, per raccontare quali emozioni si provano nell'offrire aiuto agli altri.

Più di 80 volontari Croce Rossa Italiana sono stati operativi, in servizio, sui luoghi del pellegrinaggio fin dalle 18 di sabato, al pomeriggio della domenica. "Non siamo dei santi, non siamo missionari, siamo così nel quotidiano, solo che in certe occasioni vestiamo di rosso - ha continuato a raccontare il volontario nel suo profilo - non siamo pagati, siamo veri volontari… ci ripaga il piacere di stare insieme, e di sapere di essere utili agli altri ed ogni tanto, gli altri siamo anche noi".

Il comitato Cri del capoluogo siciliano, presieduto da Laura Campione, durante tutto l'anno garantisce supporto alla città, in piena sinergia con le istituzioni e la Protezione civile, in svariate attività che vedono centinaia di volontari alternarsi in campo. Uomini e donne che offrire tutta la competenza che Croce Rossa garantisce attraverso una costante ed accurata formazione delle sue risorse, oltre che a strumenti ed attrezzature all'avanguardia. "Per eroismo? Romanticamente, nel pensare comune potremmo accontentarci anche solo di questa idea, ma sempre, e certamente, questi giovani e meno giovani si spendono per senso della comunità e dedizione al prossimo".