Scuola: niente bus per gli alunni del Marvuglia, palme da rimuovere alla Rizzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I consiglieri della Settima circoscrizione, Natale Puma e Vincenzo Sandovalli, hanno rilevato una serie di criticità nelle scuole del quartiere. "Da lunedì non ci sarà il bus per il trasporto degli alunni all'istituto Marvuglia". Alla Luigi Rizzo, invece, da dicembre 2019 "ci sono delle palme da rimuovere perché colpite dal famigerato punteruolo ounteruolo rosso. Le palme sono instabili - aggiungono i due consiglieri - e rappresentano un pericolo per i bambini. Abbiamo anche segnalato dei rami pericolosi nel cortile della scuola Sileno. Di queste situazioni ne abbiamo anche parlato anche nell'incontro con l'assessore Giovanna Marano in unaseduta di Consiglio della Settima circoscrizione. Sempre alla Sileno alcune classi non hanno ricevuto le mascherine come da prescrizione per lotta al Covid-19.

"Infine servono i vigili sia all'ingresso che all' uscita sia della Rizzo che della Di Bartolo" concludono Puma e Sandovalli, che desiderano fare un sopralluogo congiunto con l'assessore Marano nei plessi dell'Istituto comprensivo Arenella.